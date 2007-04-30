«Укрзалізниця» із завтрашнього дня підвищує ціни на квитки
12:22, 30 квітня 2007Суспільство
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Цього року заплановані ще три підвищення
«Укрзалізниця» із завтрашнього дня підвищує ціни на залізничні квитки на 5%.
Чергове підвищення цін відбудеться згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку від 28 січня №58.
Згідно з документом, цього року заплановано ще три 5% підвищення з 1 липня, 1 вересня і 1 листопада.
Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2007 року почалося поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. В цілому в 2007 році, згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку, тарифи зростуть на 25%.
"Укрзалізниця” від підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2007 році, за словами міністра транспорту, планує одержати 390 млн. грн.
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