Погода на 1-3 травня

30 квітня -1 травня в Україні очікується мінлива хмарність. У південній частині місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території 30 квітня без істотних опадів, 1 травня невеликий дощ, у західних та північних областях вранці та увечері подекуди з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі зниження температури до 1-6° тепла (на поверхні грунту, 30 квітня і місцями у повітрі заморозки 0-5°); температура вдень 30 квітня 11-16° тепла, 1 травня 7-12° тепла; в південній частині країни вночі 3-8° тепла (на поверхні грунту, за винятком Криму, місцями заморозки 0-3°), вдень 13-18° тепла.

2-3 травня - без істотних опадів, лише 2 травня у східних, Дніпропетровській областях, Приазов’ї та Криму, а вночі і в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській області невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом.

Утримається холодна погода з температурою вночі 1-7° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-14° тепла.

У Києві та області утримається мінлива хмарність. 30 квітня без істотних опадів, 1 травня невеликий дощ, вранці та увечері подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі зниження температури до 1-6° тепла, на поверхні грунту, 30 квітня і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 30 квітня 11-16° тепла, 1 травня 7-12° тепла.

2-3 травня - без істотних опадів. Утримається холодна погода з температурою вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-14° тепла.