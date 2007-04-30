Представники козацтва висадили дубову алею в Луганську
14:28, 30 квітня 2007Суспільство
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В подальших планах - придбання квітів
У Луганську представники козацтва висадили по вулиці Володимира Даля дубову алею, передає кореспондент УНІАН.
Луганські козаки взяли на себе не лише опіку подальшої долі нових насаджень, а й благоустрій території.
За даними прес-служби міської ради, для озеленення міста в поточному році вже закупили 2 тисячі саджанців і 5 тисяч кущів троянди. В подальших планах - придбання квітів та декоративних дерев.
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