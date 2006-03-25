Виборчі комісії почали ”знімати” партії з виборів

На деяких виборчих дільницях зіпсовані бюлетені з виборів до ВР - Давидович

Київ. 25 березня. УНІАН. Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявляє, що на деяких виборчих дільницях зіпсовані виборчі бюлетені з виборів до Верховної Ради, внаслідок чого ЦВК вимушена додатково виготовити 5-6 тисяч бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.ДАВИДОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Жодної з 45 політичних сил не знято з виборів. Проте на місцях виборчі комісії почали проставляти штамп «вибув» напроти деяких партій і блоків, переплутавши бюлетені з виборів народних депутатів з бюлетенями з виборів до місцевих рад», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ. За його словами, така інформація надходить з Луганської, Закарпатської і Запорізької областей.

Разом з тим, голова ЦВК не схильний називати такі дії виборчих комісій політичними технологіями. «Я думаю, що це відбувається через недосвідченість виборчих комісій», - сказав він.

Голова Центрвиборчкому заявив, що в даний час немає підстав вважати, що деякі політичні партії і блоки готуються зірвати вибори. «Всі політичні партії зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли чесно, демократично і прозоро. Хоча деякі політичні сили поводяться безвідповідально», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Разом з тим, голова ЦВК зазначив, що в деяких виборчих округах існує тенденційний підхід виборчих комісій до певних політичних сил. «Сьогодні ми відмінили постанову однієї окружної виборчої комісії про відмову в реєстрації 172 офіційних спостерігачів від БЮТ, оскільки ми побачили безпідставність в такій відмові», - повідомив Я.ДАВИДОВИЧ.