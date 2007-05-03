Ющенко поки що не поїде ні до Італії, ні до Ватикану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переніс запланований на 6-8 травня офіційний візит до Італійської Республіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

“Відповідно до згоди, досягнутої з італійської стороною, прийнято рішення про перенесення термінів офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Італійської Республіки, що планувався на 6-8 травня 2007 року”, йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, беручи до уваги зацікавленість обох сторін у подальшому всебічному розвитку українсько-італійських відносин, досягнуто домовленості щодо визначення ближчим часом по дипломатичних каналах нових термінів візиту.

Чергова зустріч Президентів України та Італії буде проведена в рамках Саміту країн Центральної та Східної Європи, що відбудеться 24-25 травня у м. Брно (Чеська Республіка), повідомляє прес-служба Президента України.