На Донеччині знешкоджено небезпечну злочинну групу

У Донецькій області працівники УБОЗ знешкодили небезпечну злочинну групу, учасники якої впродовж останніх 7 років (з 2003 по 2010 роки) вимагали значні кошти у директорів аграрних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що під час документування злочинної діяльності групи оперативники УБОЗ встановили 12 директорів аграрних підприємств, які були вимушені платити вимагачам до 5 тис. грн. щомісячно.

У облУВС підкреслили, що для припинення подальшого знущання з підприємців і для встановлення спокою в регіоні правоохоронці провели контрольовану передачу грошей, під час якої «на гарячому» і були затримані всі учасники групи. Організував і очолив НЗГ 50-річний раніше неодноразово судимий уродженець міста Амвросієвка. Також до її складу увійшли троє чоловіків, жителів цього ж міста.

Діяльність даної злочинної групи характеризувалася чітким розподілом ролей, тривалістю існування, оснащеністю, високим рівнем конспірації, наявністю корупційних зв’язків, повідомили в міліційному главку. Зокрема, лідер НЗГ визначав об`єкти для злочинних посягань і здійснював керівництво діями подільників, які безпосередньо фізично залякували потерпілих та їхніх родичів.

В ході проведення санкціонованих обшуків у членів НЗГ оперативники вилучили три пістолети «ПМ», два стартові пістолети «Зоракі», патрони, багнет-ніж, гроші, мобільні телефони, чотири автомобілі та інші речові докази.

Щодо фігурантів слідчим відділом УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (здирництво) Кримінального кодексу України.

Зараз слідчі дії тривають і проводяться оперативні заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності НЗГ.