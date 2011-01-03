За наругу над могилами затримано безробітного
18:34, 03 січня 2011Суспільство
1679
Повідомляє дніпропетровське ГУ МВС
У Синельниківському районі Дніпропетровської області за наругу над могилами затримано 29-річного безробітного чоловіка.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, 2 січня зловмисник на цвинтарі біля села Новоолександропіль скоїв крадіжку металевих ланцюгів з чотирьох могил, загальною довжиною 24 метри з метою продажу їх на металобрухт.
За даним фактом Синельниківський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter