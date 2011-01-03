За наругу над могилами затримано безробітного

У Синельниківському районі Дніпропетровської області за наругу над могилами затримано 29-річного безробітного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, 2 січня зловмисник на цвинтарі біля села Новоолександропіль скоїв крадіжку металевих ланцюгів з чотирьох могил, загальною довжиною 24 метри з метою продажу їх на металобрухт.

За даним фактом Синельниківський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання).