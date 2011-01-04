У США зріс ISM-індекс

Індекс ділової активності в промисловості США (ISM index) в грудні 2010 р. зріс до 57,0 пункта порівняно з листопадовим значенням в 56,6, йдеться в оприлюдненій учора доповіді американського Інституту з управління постачаннями. Аналітики також прогнозували, що цей показник складе 57,0 пункту.

Значення індексу, нижче за позначку 50 пунктів свідчить про занепад в промисловому виробництві, а перевищення цього рівня - навпаки, про промислове зростання.