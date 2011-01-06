Нацбанк пропонує відмінити збір на пенсійне страхування

Національний банк України запропонував Верховній Раді відмінити збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Відповідний законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” №7534 зареєстрований в парламенті 4 січня.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що відміна такого збору визначена зобов`язаннями України перед Міжнародним валютним фондом.

Також відміна збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з безготівкових валютних операцій “сприятиме усуненню існуючих спотворень валютного ринку, сприяючи об`єктивному визначенню обмінного курсу гривні й мінімізації рівня інфляції”, пояснюється в записці.