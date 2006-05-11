Черновецький сказав, що буде з тими, хто засне

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує незабаром почати надання киянам комунального житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні під час наради з головами районних рад.

«Ми дуже близько підійшли до комунального житла. Й, сподіваюся, що скоро ми почнемо видавати перші ключі від квартир», - сказав він, озвучуючи свої основні ідеї щодо поліпшення життя киян.

Окрім цього, він сказав, що планує попросити керівників великих супермаркетів забезпечити знижки для пенсіонерів і «простих людей» до того моменту, поки не будуть створені в столиці спеціальні магазини для них із низькими цінами.

«Особисто зустрічатимуся з керівниками мереж… Таке, до речі, було під час виборів. Хай вони підвищать ціни для багатих трошки і знизять для тих, кому нема за що купувати ці самі продукти харчування», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Окрім цього, для того, щоб поліпшити умови життя простих киян із багатими в столиці, мер пропонує «подумати про різні тарифи» щодо оплати комунальних послуг.

«Або для цього необхідна постанова… Або якимсь іншим шляхом, правовим підійти до цього питання для різних верств населення, щоб тим, кому погано, жилося краще», - підкреслив він.

Озвучуючи ці ідеї, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також побажав присутнім головам райрад «бути активними». «Ніхто не повинен заснути на цьому шляху, тому що після цього будуть висновки чисто адміністративні», - зауважив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

До наступної наради він попросив голів райрад підготуватися з усіх важливих питань району. «Тому що, коли в керівника немає проблем, то він сам стає проблемою», - підсумував він.

На цій же нараді для координації роботи між районними радами і міською було запропоновано створити при міському голові консультативно-дорадчий орган – раду голів районів. Пропонується проводити з певною періодичністю наради цієї ради, на якій озвучувати всі ідеї й пропозиції.