Арабські інвестори чекають, коли в Україні почнуть продавати землю

У разі скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення цей сектор буде привабливий для спекулятивних інвестицій.

Про це говориться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecasts на 2011 рік, опублікованому аналітичною групою Da Vinci AG на сайті компанії.

«На сьогодні зберігається високий рівень зацікавленості в українських сільськогосподарських угіддях з боку інвесторів з Близького Сходу і арабського світу. У разі скасування мораторію скупка земельних паїв у пенсіонерів і селян може проводитися для її подальшого перепродажу великим фінансово-промисловим зарубіжним групам. Залежно від якості землі, інфраструктури і віддаленості регіону різниця між ціною скупки і ціною продажу може становити 300-600%», - зазначається у звіті.

В цілому прогноз розвитку економіки України в 2011 р. помірно-оптимістичний.

«За сприятливого сценарію розвитку ситуації на світовому ринку ряд секторів економіки України може вийти на докризовий рівень до кінця 2011 року», - говориться в звіті.

Найкращі показники продемонструють машинобудування, хімічна і металургійна галузі. Проте, «наслідки кризової інвестиційної паузи зберігатимуться мінімум два-три квартали. Тому ми прогнозуємо зростання промислового виробництва в 2011 році на рівні 10% за підсумками року, що відображає динаміку 2010 року».

Крім того, аналітики вважають, що рослинництво, виробництво цукру, органічних продуктів харчування, видобуток золота і міді, купівля-продаж землі будуть найбільш інвестиційно привабливими галузями в Україні в 2011 році.