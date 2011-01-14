Молодь виступає проти нового законопроекту про вищу освіту

Всеукраїнська молодіжна організація «Фундація регіональних ініціатив» (ФРІ) виступає проти прийняття Верховною Радою нового законопроекту “Про вищу освіту” (№ 7486-1).

Як ідеться у заяві організації, текст якої передано агентству УНІАН, цей законопроект загрожує «ще більше комерціалізувати освіту в Україні» та може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції.

На думку ФРІ, проект закону містить кілька одіозних норм.

Так, за висновками фундації, документ дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників.

“Формулювання міністерського проекту загрожує збільшенням під час навчання плати з поправкою на індекс інфляції, а також на деякий нерегламентований ректорський “ікс”, - пояснюють у молодіжній організації. - “Сьогодні ж чинний Закон “Про вищу освіту” гарантує, що протягом усього строку навчання розмір плати змінюватись не може. Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати у суперечках з ректоратами, якщо ті намагались невиправдано збільшувати ціну за навчання”.

Також, як інформує ФРІ, законопроект № 7486-1 пропонує скасувати прив’язку плати навчання і надання додаткових освітніх послуг до гривні.

Крім того, як зазначають у молодіжній організації, законопроектом пропонується вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання.

Решта небезпечних норм проекту, як стверджують у ФРІ, загрожує повернути високий рівень хабарництва у школи та виші на стадії вступу абітурієнтів, а також ліквідувати один із здобутків чинного закону № 1798-VI щодо питань студентського самоврядування, прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації.

"Тож ми просимо членів Комітету (ВР з питань науки і освіти - УНІАН) не направляти законопроект № 7486-1 на перше читання без проведення комітетських слухань за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій", - зауважив голова фундації Євген ДЕМЧЕНКО.