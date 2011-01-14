Погода на суботу

Завтра вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні місцями туман, на дорогах, крім півдня місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західній та південній частинах 2-7° тепла; у східних областях і на півночі Лівобережжя вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Київській області у суботу вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.