Четверо росіян перейшли кордон, ховаючись від своєї міліції

Донецькі прикордонники затримали чотирьох росіян, які скоїли тяжкий злочин на території Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НИКИТЕНКО.

За його словами, на ділянці прикордонного поста «Перемога» відділу прикордонної служби «Амвросіївка» в ході пошукових дій прикордонним нарядом спільно з дільничним інспектором міліції на відстані 3 км від лінії державного кордону України, в районі населеного пункту Кумачово Старобешівського району Донецької області, було затримано чотирьох громадян РФ.

«Порушники кордону, жителі Ростовської та Волгоградської областей, віком від 19 до 24 років, незаконно проникли на територію України, щоб уникнути правосуддя за скоєний розбійний напад на території Росії», - сказав Е.НИКИТЕНКО.

Він зазначив, що затриманих за незаконний перетин державного кордону України поза встановленим пунктом пропуску притягнуто до адміністративної відповідальності.

«Кожному з них судом визначено покарання у вигляді 10 діб адміністративного арешту. На даний час затримані відбувають арешт у Старобешівському райвідділі міліції», - вказав Е.НИКИТЕНКО.

Він підкреслив, що після відбування терміну покарання порушники кордону в установленому порядку будуть передані російській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.