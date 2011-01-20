Республіканці вдарили Обаму по найдорожчому

Палата представників Конгресу США, як і очікувалося, проголосувала за скасування закону про реформу охорони здоров`я, ухвалення якого тяжко добивався минулого року президент США Барак Обама. За відміну реформи - 245 конгресменів, проти – 189, передає кореспондент РІА “Новости”. Прагнення законодавців розправитися з цим законом, нерозривно пов`язаним з ім`ям Обами, зрозуміле: після листопадових виборів Палата представників перейшла під контроль республіканців, і вони не приховують, що вже почали підготовку до президентських виборів 2012 року.

Утім, нинішнє голосування в Палаті представників має символічний характер, зауважує Радіо Свобода, оскільки в Сенаті більшість зберігається за демократами, які підтримують реформу.

Реформа охорони здоров`я, закон про яку Обама підписав в березні 2010 року, була його головним внутрішньополітичним проектом. Питання про реформу назріло давно - в США немає безплатної медицини, і за послуги лікаря платять страхові компанії, які, в свою чергу, пропонують людям річні медичні страховки. Ініціатива Обами покликана знизити вартість такої страховки і зробити меддопомогу доступнішою: більш як 30 мільйонів американців, які ще не мають страховки, змогли б її одержати.

Проте законопроект зустрів жорстку протидію страхових компаній, за рахунок прибутку яких знижувалася б вартість страховки. А республіканці відстоюють інтереси великого бізнесу.