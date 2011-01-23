Вибухи в Макіївці: СБУ шукає двох підозрюваних (фоторобот)

Служба безпеки України розшукує двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні 20 січня двох вибухів у Макіївці Донецької області, і обіцяє винагороду і анонімність інформаторам.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні вказано прикмети ймовірних злочинців. Це чоловіки віком від 30 до 40 років, у одного зріст 170-175 см, статура середня, неспортивна, він стрункий, не сутулий, одягнений у світлу кепку, темну куртку, темні рукавички, темні штани, темне взуття. Інший на зріст 175-180 см; статура кремезна, неспортивна, не сутулий, має виступаючий живіт, обличчя кругле, одягнений в темну в'язану шапку, світлу коротку куртку (можливо на блискавці), під курткою на шиї був світлий шарф, світлі брюки, темні туфлі.

Другий підозрюваний мав при собі на плечі з лівого боку темну сумку на довгому ремені, в руках пакет (можливо поліетиленовий) світлого кольору.

В обласному УВС звернулися до населення з проханням проявити пильність і сприяти у пійманні підозрюваних.

«Якщо у Вас є інформація, що має оперативний інтерес, повідомте, будь ласка, за телефонами: 0-800-505-102; (0623) 22-04-05; (06232) 6-30-02; (0623) 22-35-35; (062) 332-61-23; 050-347-05-40 або 102. Винагорода і анонімність гарантуються!», - зазначено у повідомленні.

Також міліція надала фотороботи силуетів підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня вранці у Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також були вказані механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі загрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки прогримлять ще 5 вибухів.