Тігіпко: пенсійна реформа сприятиме соціальній справедливості

Пенсійна реформа найбільш відчутно торкнеться державних службовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна», про це заявив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО під час зустрічі з представниками центральних органів виконавчої та місцевої влади.

За його словами, пенсійна реформа позбавить держслужбовців значної частини пільг і привілеїв, якими вони користуються зараз, і сприятиме відновленню соціальної справедливості.

С.ТІГІПКО повідомив, що сьогодні в Україні на державній службі перебувають 300 тис. громадян. Перш за все, зазначив віце-прем`єр, пенсійна реформа передбачає, що працюючі держслужбовці-пенсіонери отримуватимуть пенсію, розмір якої розраховуватиметься на загальних підставах. Крім того, встановлюється максимальний розмір пенсій для всіх категорій пенсіонерів, незалежно від того, за нормами якого закону їм призначено пенсію. Ця сума становитиме 12 прожиткових мінімумів, що на 1 січня ц.р. дорівнює 9 тис. грн. Виплата спеціальних пенсій особам, які мають право на достроковий вихід на пенсію, здійснюватиметься лише після досягнення загальновстановленого пенсійного віку. При цьому для чоловіків-держслужбовців вік виходу на пенсію встановлюється на рівні 62 років із 2013 року без права продовжувати своє перебування на держслужбі. Для жінок вік виходу на пенсію за спеціальними законами підвищується на загальних умовах. Крім того, збільшується період, за який держслужбовцям і прирівняним до них особам враховується заробітна плата для розрахунку пенсії, – з 24 до 60 місяців.

Також передбачається зменшення розміру відсотка для нарахування спеціальних пенсій із 90% до 80%. Проте для певних категорій держслужбовців ця норма може бути переглянута, вважає С.ТІГІПКО. «Є державні службовці, які мають дуже низьку заробітну плату. Йдеться про соціальний сектор, і перш за все це стосується п’ятої-сьомої категорій. Тому під час громадського обговорення надійшла пропозиція: якщо й вводити обмеження, то для тих категорій, де зарплати високі. А для тих, у кого зарплати на низькому рівні, ми повинні гарантувати стабільність і зберегти цінний кадровий потенціал», – зазначив міністр соціальної політики.

За його словами, під час громадського обговорення було запропоновано ввести обмеження диференційовано і зберегти норму нарахування спеціальних пенсій на рівні 90% для держслужбовців п’ятої-сьомої категорій.

«З одного боку, майже всі країни якимось чином стимулюють людей, які приходять на державну службу, втому числі й за рахунок створення соціальних пакетів і пенсійного забезпечення. З іншого боку, існує великий розрив між пенсіями, які отримують державні службовці й представники інших галузей. Тому наше завдання – знайти «золоту середину», – підкреслив С.ТІГІПКО.