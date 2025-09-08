Якщо "шипуни" знаходять собі пару, то це на все життя.

В Одеській області, на заповідній території, зібралися на відпочинок сотні лебедів шипунів, які є "неодруженими". Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Зараз на Джантшейському лимані, де розташовані ділянки нацпарку "Тузлівських лиманів" та Дунайського біосферного заповідника зібралось понад 500 лебедів шипунів на відпочинок. Вони всі неймовірно білі й серед них немає молодих-сірих", - пояснив науковець.

За його словами, у молодих лебедів пару років сіре забарвлення пір'їв. Крім того, в цю пору року діти ще завжди разом з батьками.

Відео дня

Тому, як зазначає Русєв, на заповідній території наразі "тусять" переважно холості лебеді, які зібрались тут з різних водойм, що розташовані неподалік. Птахи дуже дружньо живуть поруч з відпочивальниками рекреаційного комплексу "Катранка".

Тут, у воді, росте дуже приваблива для лебедів рослинність - рдест, є водорості. Й зараз це - основна їжа лебедів.

Русєв звертає увагу: попри шуми війни, лебеді стійки до такого впливу порівняно, наприклад, з дуже чутливими фламінго.

"До того ж і відсутність полювання навколо придає їм спокій... Час швидко плине і скоро до них на зимівлю приєднаються інші лебеді з далекої Тундри. Це тундряний лебідь і лебідь кликун. Вони вже в дорозі з місць гніздування…", - розповів вчений.

Лебідь-шипун: що відомо

Це водоплавний птах родини качкових. В Україні гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Маса тіла 8 - 12,5 кг, довжина 145-160 см, розмах крил 208-238 см. Дорослий самець білий, вуздечка чорна, біля основи верхньої щелепи великий чорний виріст, дзьоб червоний; ноги чорні.

Гніздиться біля води в очеретах на дрібних озерах або в заплавах великих річок. Пари утворюються на все життя. Громіздке гніздо розташовується на сухому місці серед очерету або у вигляді плавучої платформи. Для побудови використовуються стебла осоки, рогозу, очерету й водорості. Їх збиранням займається самець, а спорудженням гнізда - самка, яка скріплює стебла грудочками мулу.

Лебідь-шипун перебуває під охороною Директиви ЄС про охорону диких птахів, Бернської та Боннської конвенцій та Угоди про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів.

Як писав УНІАН, нещодавно до Національного природного парку "Тузлівські лимани" несподівано повернулися рідкісні рожеві фламінго, які раніше відлетіли, бо були перелякані вибухами російських "шахедів". За словами дослідників, після потужних прильотів фламінго зникли з нацпарку, згодом їх бачили у Румунії. Однак днями дивовижні птахи знов повернулися – вони летіли з боку Румунії, перетнули піщаний пересип нацпарка і зробили посадку на лимані Алібей.

Вас також можуть зацікавити новини: