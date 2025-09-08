За словами Володимира Парубія, його сину було соромно боятися чогось.

Батько політичного і громадського діяча Андрія Парубія розповів, що коли його сина вбили, то він відразу зрозумів, що це справа російської ФСБ. Проте, за словами Володимира Парубія, він не має сумніву, що до підготовки вбивства причетні й люди в Україні. Про це батько ексголови Верховної Ради сказав в інтерв'ю "Еспресо".

"Не знаю, хто. Але те, що були ті, які знали, де він ходить, що він робить і як… Тобто давно стежили за ним, ясно. І не тільки тому, що Путін видав той "вирок". Там був не лише Андрій, ще декілька людей", - зауважив чоловік.

За словами Володимира, він говорив сину бути обережним, однак політику було соромно боятися.

"Ніколи не боявся. Це вроджене - віра у свої сили й безстрашність. Це безглуздо - його смерть. Він міг ще дуже багато зробити для України. В одному з інтерв'ю він сказав: "Я все робив для України". Звісно, що сім'ю забезпечував мінімально. Але ні багатства, ні слави він не прагнув, а прагнув добра для України. Бо він розумів і часто в розмовах говорив - якщо ми ще раз втратимо Україну, як попередні рази, вже невідомо, чи ми колись відновимося", - додав батько вбитого нардепа.

Вбивство Андрія Парубія - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили політика, громадського діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Невідомий, переодягнений кур'єром, застрелив народного депутата просто на вулиці.

За деякий час підозрюваного у вбивстві Парубія затримали. Тоді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вбивця затриманий на Хмельниччині.

Водночас засновник проєкту "Криміналіст" і досвідчений бодігард Микола Зборщик розповів, на чому проколовся вбивця Парубія. За його словами, використання образу кур'єра в цьому злочині - це не випадковість, а продуманий крок.

"Перше - це ідеальне маскування і соціальна мімікрія. Кур'єр на велосипеді або скутері сьогодні є звичним елементом міського пейзажу, свого роду "білим шумом", на який ніхто не звертає уваги", - пояснив він.

Однак попри всі переваги такої конспірації, затримання підозрюваного свідчить про те, що будь-яка навіть найпродуманіша тактика має вразливості.

"Аналіз записів із сотень камер за тривалий період дає змогу вибудувати всю картину: не тільки маршрути в день злочину, а й підготовчу діяльність. Таким чином саме тривала підготовка, покликана забезпечити успіх, створила той масив даних, який зрештою і дав змогу вирахувати підозрюваного в цьому злочині", - додав Зборщик.

