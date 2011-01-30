На Харківщині зростуть тарифи на тепло і воду

В Харківській області тарифи на теплопостачання збільшаться на 10-12%, на гаряче водопостачання - на 20-30%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його словами, тарифи зростуть, оскільки витрати, пов`язані з подачею гарячої води, набагато вище витрат на теплопостачання.

«В нашій області подорожчання буде незначним, оскільки ми постійно тримали руку на пульсі тарифів, і якщо в Києві нові тарифи не затверджувалися 5 років, то в нас вони не переглядалися тільки в останні 1-2 роки», - сказав В.ДУЛУБ.

Він також повідомив, що підвищення тарифів на гарячу воду в області становитиме понад 1 грн. за кубометр, на теплопостачання - приблизно на 30 коп. за кв. м. В.ДУЛУБ також зазначив, що в лютому практично всі підприємства будуть працювати за новими тарифами.