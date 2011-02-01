Засуджено чоловіка, який намагався продати 8 кг ртуті

Хорольський районний суд Полтавської області засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який намагався продати 8 кг ртуті

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю УВМС України в Полтавській області.

Зловмисника затримали співробітники СБУ в Полтавській області у жовтні минулого року.

За матеріалами СБУ слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Полтавській області було порушено кримінальну справу за ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.