Засуджено чоловіка, який намагався продати 8 кг ртуті
02:46, 01 лютого 2011Суспільство
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Хорольський районний суд Полтавської області засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який намагався продати 8 кг ртуті
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю УВМС України в Полтавській області.
Зловмисника затримали співробітники СБУ в Полтавській області у жовтні минулого року.
За матеріалами СБУ слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Полтавській області було порушено кримінальну справу за ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
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