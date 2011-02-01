Три місяці триватиме ремонт непарного боку Майдану Незалежності

З 1 лютого по 1 травня 2011 року здійснюватиметься ремонт дорожнього покриття та гідроізоляції непарної сторони Майдану Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ 28 січня.

Замовником робіт визначено КП «Київавтодор», яке має визначити підрядну організацію з проведення ремонтних робіт на конкурсній основі. В розпорядженні зазначається, що головне управління транспорту та зв’язку КМДА має забезпечити фінансування ремонтних робіт за рахунок коштів міського бюджету на виконання ремонту дорожнього покриття, передбачених на поточний рік.