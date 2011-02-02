4 лютого 2011 року в Харкові під головуванням глави працедавців України Дмитра Фірташа і глави Асоціації ректорів вищих технічних учбових закладів України Михайла Згуровського пройде спільне засідання, присвячене питанням підготовки професійних кадрів і розвитку науково-виробничого потенціалу держави. Зокрема, обговорюватимуться можливості впровадження на промислових підприємствах винаходів українських учених і новітніх технологічних розробок, а також стан і перспективи системи підготовки фахівців.

Зустріч пройде в рамках Меморандуму про стратегічне партнерство між працедавцями України і Асоціацією ректорів вищих технічних учбових закладів України, який був підписаний 15 грудня 2010 року в Києві.

У засіданні також візьмуть участь керівники більше 50 великих промислових підприємств, ректор НТУ «Харківський політехнічний інститут» Леонід Товажнянський. Очікується участь глави Харківської ОДА Михайла Добкіна і мера Харкова Геннадія Кернеса.

Початок заходів о 9:15 за адресою: Харків, вул. Фрунзе, 3. Надається транспорт, а також трансфер Київ-Харків-Київ.

Детальна інформація і акредитація за телефонами: +38 095 3341900 +38 050 3302232 (Київ) +38 057 7660295 +38 050 3021453 (Харків).

Фірташ збере в Харкові працедавців і ректорів вузів