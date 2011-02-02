Дедалі більше надходить неправдивих повідомлень про замінування

Міліція занепокоєна зростанням кількості неправдивих повідомлень про замінування.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

“Міліція занепокоєна тим, що останнім часом у ЗМІ та серед громадськості дедалі частіше стали з’являтися повідомлення про закладення бомби чи замінування”, - зазначили в міліції.

За останню добу в Україні зареєстровано 4 “липових” повідомлення про замінування, за місяць таких дзвінків було 20. Здебільшого вибухівки «закладають» у навчальних закладах, на вокзалах, в адміністративних будівлях та на ринках, тобто там, де найбільші скупчення людей.

Найбільше повідомлень про «мінування» надходить у столиці. Нещодавно правоохоронці затримали 16-річного жителя Луганської області, який вирішив «пожартувати», повідомивши, що на Центральному автовокзалі закладено вибухівку.

Крім того, міліціонери виявили “мінера” одного з приміщень Міністерства праці та соціальної політики України. Ним виявився 60-річний киянин, робітник закритого акціонерного товариства «Київ-Лада». Слідство встановлює, що спонукало його до такого вчинку.

Загалом анонімні повідомлення про замінування зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Херсонській, Чернівецькій та Черкаській областях.

У МВС відзначають, що міліція добре оснащена технічними засобами, які дозволяють вираховувати “горе–абонентів”. На сьогодні уже дев’ятеро жартівників притягуються до кримінальної відповідальності.