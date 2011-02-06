За організацію каналу через кордон суд дав три роки
Апеляцію відхилили
Апеляційний суд Хмельницької області залишив без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду за кримінальною справою щодо трьох громадян України, причетних до незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління СБУ в області, одного обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, двох інших – у підготовці до незаконного переправлення осіб через державний кордон і призначено покарання у вигляді до 3 років і 3 місяців позбавлення волі з іспитовим терміном.
У серпні 2009 року співробітники Служби безпеки Хмельницької області викрили групу осіб з числа мешканців Києва і Львівської області, які незаконно намагалися переправити сімох громадян Республіки Шрі-Ланка через українсько-польський кордон.
Організатори каналу забезпечили іноземців тимчасовими сховищами, транспортними засобами, а також надали їм інформацію щодо місця, часу та способу незаконного перетину державного кордону України, зазначається у повідомленні.