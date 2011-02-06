З Дністровської ГАЕС вкрали майже півмільйона гривень

Прокуратура Сокирянського району Чернівецької області порушила кримінальну справу за фактом привласнення службовими особами однієї з приватних науково-виробничих фірм, яка здійснювала будівельно-монтажні роботи під час будівництва Дністровської ГАЕС, бюджетних коштів на суму понад 450 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, під час слідства встановлено, що службові особи згаданої науково-виробничої фірми, за попередньою домовленістю протягом 2008-2010 років отримували від приватних підприємців фіктивні товарні чеки про нібито придбані товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 450 тисяч гривень, хоча ці будівельні матеріали ними не купувалися.

Після цього кошти внесли до активів прийому виконаних підрядних робіт і подали їх замовнику, що й стало підставою перерахування вищеназваної суми цій приватній фірмі. Таким чином, державному бюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5 та 366 ч.2 КК України.

Досудове слідство у цій справі триває.