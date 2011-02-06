Із зростанням тарифів на комунальні послуги, багаті українці почали купляти собі статус пільговика. В нашій країні купити статус учасника бойових дій можна за 4 тисячі доларів.

Таку суму необхідно платити, якщо ви ніколи не були в гарячих точках. Якщо ж були – все простіше. Достатньо було побути кілька годин з нашими миротворцями, наприклад під час візиту високої посадової особи, і одразу стати учасником бойових дій.

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, стверджує, що саме так бойовим ветераном став головний пільговик країни спікер Володимир Литвин.

У прес-службі спікера це не змогли прокоментувати, проте журналісти програми "Гроші" знайшли відповідні документи. А саме - довідку, згідно з якою Литвин цілих два дні знаходився у Югославії. Рапорт від 2002 року, у якому він просить визнати його учасником бойових дій та видати посвідчення

І нарешті - рішення СБУ, згідно з яким полковника запасу Литвина визнано учасником бойових дій. Що дає право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та комунальних послуг.

Відзначимо ще один популярний варіант зекономити – зробити власником свого майна родича – пільговика. Беремо двох пенсіонерів. Один живе в селі у маленькій хатинці і напалює світла на 50 гривень. Інший - у свого заможного сина у великій міській квартирі. І напалює електрики на 1000 гривень. Пільга - 50 відсотків. Отже, сільському жителю компенсують 25 гривень. Міському пенсіонеру - 500.

Єдина різниця – тим, кому справді необхідні пільги, доводиться стояти в черзі, доводити, нервувати та страждати від грубості чиновників. У багатих пільговиків все простіше – вони платять, щоби зекономити.

ТСН