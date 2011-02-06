У західних областях та в Києві пройде сніг з дощем

У понеділок, 7 лютого, за прогнозами синоптиків, уночі в східних та західних областях України, вдень у західній половині очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах східної частини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці у східних областях та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на Прикарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві та області утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.