Оголошено набір в екскурсоводи до Євро-2012

В Івано-Франківську у межах підготовки до Євро-2012 з 1 березня розпочнеться навчання на ліцензованих курсах екскурсоводів.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації. За наданою інформацією, Інститут туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Асоціація екскурсоводів України, Інститут туризму Федерації профспілок України м. Києва, ЗАТ «Івано-Франківськтурист» спільно з головним управлінням з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації уже оголосили набір слухачів з вищою освітою на шестимісячні курси з підготовки гідів-екскурсоводів.

Навчальний процес проводитимуть відповідно до державних стандартів, в руслі підготовки фахівців до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Заняття вестимуть висококваліфіковані викладачі та провідні спеціалісти екскурсійної справи ЗАТ «Івано-Франківськтурист». Навчання передбачає 2 місяці теоретичних занять, 4 місяці – практичних, 2 навчальні екскурсії та 160 годин вивчення іноземної мови (англійська, німецька).

Слухачі курсів повинні розробити індивідуальний, контрольний тексти екскурсії, укомплектувати портфель екскурсовода і захистити свою екскурсію перед державною екзаменаційною та обласною акредитаційною комісіями.

По завершенні навчання успішним слухачам буде присвоєно кваліфікацію гід-екскурсовод, видано свідоцтво державного зразка, дозвіл на туристичний супровід в Івано-Франківській області.