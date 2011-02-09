Головний нарколог: я лікував чимало чемпіонів світу

Стосунки у родині є основним чинником, що впливає на вживання дитиною наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив головний нарколог Міністерства охорони здоров’я України Анатолій ВІЄВСЬКИЙ.

“Основна тема, якої абсолютно не хоче торкатися наше суспільство, це те, що на 70% наркологічні проблеми залежать від стану сімейних стосунків. Це основний чинник, що впливає на те, чи почне вживати ваша дитина наркотики”, – наголосив А.ВІЄВСЬКИЙ.

Водночас він висловив переконання, що позашкільна зайнятість дітей не може розв’язати проблему наркоманії.

“Дитина ж не може 24 години перебувати у секції, займаючись спортом. Вона у будь-якому разі має свій вільний час. Я, як лікар-нарколог, лікував чимало чемпіонів світу, спортсменів від наркотичної залежності. Їх абсолютно не врятував спорт”, – сказав А.ВІЄВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, не можна применшувати значення “тих чинників, що насправді впливають на розвиток алкогольної залежності”.