Берлінале в очікуванні кульмінації - гала-церемонії «Cinema for Peace»

На 61-му Берлінському кінофестивалі за три дні було показано майже третину конкурсних фільмів. Утім, як пишуть кінокритики, поки що жоден з них фаворитом не назвеш. Усі нетерпляче очікують світської кульмінації фестивалю гала-церемонії «Cinema for Peace».

Як передає Німецька хвиля, упродовж вихідних було показано одразу три фільми у 3D-форматі з конкурсної програми. Також було презентовано першу з двох німецьких робіт, що змагаються за Золотих та Срібних ведмедів. Ульріх КЕЛЕР продемонстрував свою драму «Сонна хвороба» («Schlafkrankheit»), у якій ідеться про волонтера, що працює в Камеруні, водночас переживаючи глибоку життєву кризу. Щоправда, публіка сприйняла фільм доволі стримано.

Натомість комп'ютерна 3D-анімація французького кінематографіста Мішеля ОСЕЛОТА «Розповіді ночі» («Les Contes de la Niut») викликала в публіки справжні овації. Сюжет такий: хлопчик, дівчинка і жінка-кінотехнік, які зустрілися в маленькому кінотеатрі, цілу ніч розповідають одне одному казки. Тож, це була перша серйозна мультиплікаційна заявка на нагороди.

Також багато оплесків та похвали критиків викликала 3D-стрічка німецького режисера Віма Вендерса «Піна» про балерину Піну Бауш.

Поп-діва Мадонна таки приїхала на презентацію свого нового фільму до Берліна. В суботу ввечері вона презентувала лише окремі епізоди художньої стрічки «W.E.» про любовний зв'язок британського короля Едварда VIII. Упродовж свого 20-хвилинного виступу Мадонна сказала, що три роки працювала над цим фільмом і вклала в нього все, що могла.

Десята гала-церемонія «Cinema for Peace» у понеділок увечері, як завжди, обіцяє стати світською кульмінацією Берлінале. Цього року на неї завітають такі знаменитості, як Шон ПЕН, Кристофер ЛІ, Боб ҐЕЛДОФ, Борис БЕККЕР та інші. Не оминуть своєю увагою цього благодійного заходу й політики – очікується, що участь у вечірці візьме міністр закордонних справ ФРН Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ та міністр юстиції Сабіне ЛОЙТГОЙССЕР-ШНАРРЕНБЕРҐЕР. Загалом за десять років існування «Cinema for Peace» організаторам вдалося зібрати близько трьох мільйонів євро на благочинні цілі.

Також у понеділок буде показано українсько-російсько-німецький фільм про Чорнобильську катастрофу «В суботу».

За тиждень журі перегляне загалом 16 конкурсних фільмів. Який з них буде удостоєно головних нагород, стане відомо 19 лютого.