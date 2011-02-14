Український агрохолдинг ввійшов у 20-ку найбільших емітентів Варшавської біржі

Український агрохолдинг Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.) ввійшов у двадцятку найбільших емітентів Варшавської біржі.

Як повідомили УНІАН у Kernel Holding S.A., Варшавська фондова біржа прийняла рішення включити компанію в польський фондовий індекс WIG 20. Цей індекс представляє 20 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією і найбільш ліквідними акціями, що котируються на Варшавській фондовій біржі.

Голова ради директорів Кернел Холдинг С.А. Андрей ВЕРЕВСЬКИЙ заявив: "Включення Кернел в індекс WIG 20 є для нас дуже важливим етапом, що демонструє значне зростання компанії за останні 3 роки. Сьогодні ми одержали привілей бути першою українською компанією, що ввійшла до престижного фондового індексу WIG 20. Дана подія приверне увагу світової інвестиційної спільноти до Кернел і України, дасть нові можливості заявити про якість нашої компанії та інвестиційні можливості українського агропромислового сектору".

Компанія Kernel Holding S.A. офіційно буде включена в рейтинг WIG 20 після торгів у п'ятницю, 18 березня 2011 р. Індекс компанії в рейтингу WIG 20 - 2,08%.

На момент IPO на Варшавській фондовій біржі в листопаді 2007 ринкова капіталізація Кернел становила 600 млн. доларів США, на сьогодні - 2 млрд. доларів.

Кернел - найбільша в Україні агропромислова компанія. Лідер ринку з виробництва й експорту соняшникової олії, провідний експортер зернових культур, один з найбільших операторів з перевалки зерна й соняшникової олії в порту, володіє найбільшою мережею зернових елеваторів.