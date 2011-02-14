У податковій пояснили, хто має право на соціальну пільгу

З 1 січня 2011 року платники податку - фізичні особи, окрім державних службовців, розмір заробітної платні яких не перевищує 1320 грн., можуть скористатися податковою соціальною пільгою.

Про це йдеться у відповідному роз`ясненні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому УНІАН.

Розмір заробітної платні платника податків не повинен перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і заокругленого до найближчих 10 грн. (у 2011 році це 1320 грн.).

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої платнику податків місячної заробітної платні тільки за одним місцем її виплати. Щоб одержати пільгу, платник має подати своєму роботодавцю заяву на її отримання.

Податкова соціальна пільга для держслужбовців, згідно з Податковим кодексом (ПК), нараховується без подачі відповідних заяв, проте з наданням підтверджуючих документів для встановлення розміру пільги.

Відповідно до ПК, до 31 грудня 2014 року податкова соціальна пільга надається у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного року, – для будь-якого платника податку. Таким чином, в 2011 році податкова соціальна пільга становитиме 470,5 грн.

У ПК розширено право на податкову соціальну пільгу платників податків, які мають дітей. На 100-відсотковий розмір цієї пільги мають право платники податку (як батько, так і мати), які мають двох і більше дітей до 18 років, – з розрахунку на кожну дитину.

Додатково на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% суми пільги мають право платники, які мають дитину-інваліда, – з розрахунку на кожну дитину до 18 років.

Якщо платник податків має право на застосування пільги на двох і більше підставах, застосовується одна пільга, яка передбачає її найбільший розмір, крім випадку, коли особа має двох і більше дітей, одна (або кілька) з яких є дитиною-інвалідом. У такому разі обидва батьки мають право на застосування двох пільг: по 100% на кожного з дітей до 18 років, які не є інвалідами, і додатково 150% на кожну дитину-інваліда.

Також право на пільгу має самотня мати (батько, опікуни, опікуни) – по 150% на кожну дитину (навіть одного) до 18 років.

Нагадаємо, з січня 2011 року Кабінет міністрів України затвердив новий порядок надання документів для застосування податкової соціальної пільги.

Це передбачено урядовою постановою від 29 грудня 2010 року № 1227.