На київських заправках стали більше продавати бодяги?

У Києві ростуть обсяги реалізації фальсифікованого пального. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН під час сьогоднішньої онлайн-конференції на сайті видання «Бізнес».

«Столичний регіон став одним з центрів концентрації так званої бодяги. Ми відстежуємо перевезення нафтопродуктів залізницею – відповідно до них до столиці ввозяться компоненти бензинів з усієї України, які потім реалізуються під виглядом повноцінного пального», – відзначив експерт.

При цьому, за словами С.КУЮНА, часто сурогатне пальне реалізується на АЗС, які своїм зовнішнім виглядом не поступаються станціям великих заправних мереж, які зарекомендували себе.

«Купуючи пальне, необхідно дивитися перш за все на ім`я компанії. Відомі гравці ринку не розбавлятимуть пальне, оскільки дорожать своєю репутацією. І звичайно, потрібно розуміти, що добрий бензин (як і будь-який інший товар) не може бути дешевим», – відзначив експерт.

Він повідомив, що «Консалтингова група А-95» проводила спільно з Комітетом захисту споживачів пального перевірки якості нафтопродуктів на АЗС.

«Результати перевірок були шокуючими: у деяких пробах пального вміст шкідливих речовин перевищував норму в сотні разів», – сказав він.

На думку С.КУЮНА, така ситуація склалася в результаті відсутності ефективного контролю якості пального на АЗС.

Він нагадав, що в 2009-2010 рр. Держспоживстандарт не проводив перевірок якості пального через відсутність необхідного фінансування. Втім, відзначив експерт, недосконалість законодавства не дозволяла проводити ефективний контроль якості пального навіть за наявності фінансування.

«Процес відбору проб виписаний в Державних стандартах таким чином, що його результати аналізів дуже легко оспорити. Тому навіть коли проводилося фінансування відбору проб, Держспоживстандарт відмовлявся публікувати список бодяжників, розуміючи неминучий програш у суді», – сказав С.КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками учасників ринку й експертів, від 20 до 40% всіх нафтопродуктів, що реалізовуються на вітчизняних АЗС, – фальсифікат. Особливо часто неякісний продукт зустрічається на «небрендових» станціях.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група А-95» було створене в травні 2008 р. Компанія спеціалізується на професійному вивченні ринку нафтопродуктів України, є видавцем журналу для автомобілістів «А-95».