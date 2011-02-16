Меджліс: без Джарти питання з мечеттю не вирішилося б

Без особистої та принципової позиції голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ рішення Сімферопольської міської ради про виділення землі під будівництво мечеті було б «практично неможливим».

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі керівника відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу кримськотатарського народу Алі ХАМЗІНА.

Як відзначає А.ХАМЗІН, 15 лютого 2011 року на сесії Сімферопольської міської ради було ухвалено рішення, якого роками добивалися кримські татари, - виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті по вул. Ялтинській, 22. «Факт, що з 72 депутатів за це рішення проголосував 71, по праву викликає захоплення, але, можливо, через те, що на сесії міськради був присутній сам голова Ради Міністрів АРК В.ДЖАРТИ, який перед голосуванням навіть звернувся до депутатів з проханням підтримати це рішення», - вважає А.ХАМЗІН.

За словами А.ХАМЗІНА, багато співвітчизників поки що ставляться до цієї важливої в долі кримськотатарського народу новини з вичікувальної позиції й навіть з недовір`ям.

«Насправді, небезпідставно ми побоюємося каверз чи навіть «несподіванок», які можуть послідувати за цим рішенням, щоб зірвати його... Але присутня впевненість, що кримські татари цього разу не будуть розчаровані, як і багато хто, особливо міжнародні спостерігачі, які не менше здивовані сміливою і вольовою поведінкою керівника АРК, який продемонстрував високі якості вже не тільки господарника, а й політика», - сказав А.ХАМЗІН.

Як повідомляв УНІАН, Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) спочатку планувало побудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію збудувати мечеть по вулиці Ялтинській, 22 у районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році узгодила з ДУМК місце розташування ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення землі в оренду. Проте пізніше відмовила в землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували управлінню мусульман будувати мечеть на ділянці площею 2,7 га по вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони земельній ділянці на вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її розташуванням у лісопарковій зоні.

Вищий госпсуд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на ділянці на вулиці Ялтинській.

15 лютого 2011 року Міська рада Сімферополя дозволила Духовному управлінню мусульман Криму будувати головну мечеть мусульман регіону на тому місці, де вони хотіли - на вулиці Ялтинській, дозволивши розробляти проект землеустрою з відведення під неї ділянки площею 2,7 гектара.