Під прикриттям Євро-2012 у Каневі будують аеродром на 10 вертольотів?

Під прикриттям підготовки до Євро-2012 здійснюється розбазарювання державних коштів на абсолютно непотрібні і незрозумілі речі.

Про це на засіданні опозиційного уряду заявив опозиційний міністр з питань молоді, спорту, туризму і Євро-2012, член Бюджетного комітету парламенту Остап СЕМЕРАК, повідомили УНІАН у пресс-службі партії «Реформи і порядок».

За його словами, «під прикриттям підготовки до Євро-2012 здійснюється розбазарювання державних коштів на абсолютно непотрібні і незрозумілі речі – такі, наприклад, як будівництво в Каневі вертолітного аеродрому на 10 вертольотів, на яке в державному бюджеті на 2011 рік закладено 148 мільйонів».

«На мій депутатський запит Національне агентство з підготовки до Євро-2012 відповіло, що, на їхню думку, на фінальний матч чемпіонату до Києва будуть летіти вертольотами туристи з Півдня України, і їм, очевидно, треба буде зупинитися в Каневі на дозаправку», – сказав О.СЕМЕРАК.

«Це просто хамське ставлення до українського суспільства», – підкреслив він.

Опозиційний міністр відзначив, що «за минулий рік уряд виділив на підготовку до чемпіонату близько 11 млрд. грн.; з них чотири мільярди було запозичено на європейському ринку, і ці кошти - замість використання за призначенням - поклали на депозит в українському комерційному банку».

«Звичайно, держава платить із бюджету більше відсотків на європейському ринку, ніж отримує дивідендів від цього кредиту, – зауважив О.СЕМЕРАК. – Я вже не кажу про лавки для харківського метро по 69 тисяч за кожну, чи про офіс Національного агентства з Євро-2012, який орендується в найдорожчому у Києві офісному центрі «Парус».

За словами депутата, «законодавча база підганяється так, щоби потім ніхто з чиновників не ніс відповідальності. Наведу приклад. Пройшло чотири місяці з того часу, як була оприлюднена інформація про харківські лавки. Чи хоч один чиновник поніс за це відповідальність? Можливо, хоча б порушена кримінальна справа? Ні. Тому що є прикриття – закупівлі до Євро-2012 відбуваються без тендерів. А насправді це є розбазарювання і розкрадання бюджетних коштів», – сказав міністр опозиційного уряду.