У Харкові відбудеться українсько-німецький агрономічний форум

У Харкові з 17 по 19 червня відбудеться українсько-німецький агрономічний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це домовлено на зустрічі харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА з генеральним консулом ФРН у Донецьку Клаусом ЦІЛЛІКЕНСОМ.

«Це добра можливість для обміну досвідом та розвитку інвестиційних проектів між українським і німецьким сільськогосподарським бізнесом. Йдеться про впровадження нових технологій, обладнання та технології обробки сільгосппродукції», - наголосив консул.

Дипломат запевнив, що «взаємовигідний розвиток агросфери двох країн - один із наших пріоритетів».

На форумі, організованому Генконсульством Німеччини в Донецьку і Департаментом міжнародних зв`язків Харківської міськради, заявлено про участь понад 20 німецьких виробників сільгосптехніки та інших напрямків галузі.