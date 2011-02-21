У Харкові відбудеться українсько-німецький агрономічний форум
Добра можливість для обміну досвідом
У Харкові з 17 по 19 червня відбудеться українсько-німецький агрономічний форум.
Як передає кореспондент УНІАН, про це домовлено на зустрічі харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА з генеральним консулом ФРН у Донецьку Клаусом ЦІЛЛІКЕНСОМ.
«Це добра можливість для обміну досвідом та розвитку інвестиційних проектів між українським і німецьким сільськогосподарським бізнесом. Йдеться про впровадження нових технологій, обладнання та технології обробки сільгосппродукції», - наголосив консул.
Дипломат запевнив, що «взаємовигідний розвиток агросфери двох країн - один із наших пріоритетів».
На форумі, організованому Генконсульством Німеччини в Донецьку і Департаментом міжнародних зв`язків Харківської міськради, заявлено про участь понад 20 німецьких виробників сільгосптехніки та інших напрямків галузі.