УБОЗ затримав «смотрящего» за містом Київ та Київською областю

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України затримали з наркотиками 41-річного кримінального авторитета.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, Деснянський районний суд столиці обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці.

За попередньою інформацією, затриманий є близькою та довіреною особою двох «злодіїв в законі» та «смотрящим» за містом Київ та Київською областю. Він постійно виїжджав у різні регіони України з метою налагодження кримінальних та корумпованих зв’язків.

За даними оперативників, затриманий утримує «злодійський общак» та причетний до поставок наркотиків у місця позбавлення волі.

Кримінальний авторитет раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за здирництво, хуліганство та інші злочини, і має понад 15 років «тюремного стажу».

Відносно фігуранта слідчим Деснянського районного управління ГУМВС України в Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.