Чи готові українці взяти додому бездомних тварин (опитування)

Жителі великих міст не готові поселити бездомних тварин.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опиту на тему: «Проблема з бездомними тваринами у великих містах», проведеного в лютому Інститутом Горшеніна.

Зокрема, згідно з результатами опитування, 65,8% жителів великих міст не готові підібрати на вулиці або взяти на утримання бездомну тварину. З них відповідь «точно ні» віддали перевагу 43,2% опитаним, «скоріше немає» - 22,6%. Могли б узяти до себе бездомну тварину 31,0% респондентів. З них відповідь «точно та» дали 16,8%, «скоріше так» - 14,2%. Важко відповісти на дане питання 3,2% респондентів.

Майже половина опитаних (49,0%) вважають, що могли б подавати підтримку організаціям, які займаються проблемами бездомних тварин. З них відповіли на запитання «швидше так» 31,4%, «точно так» - 17,6%. Негативно відповіли на це питання 42,7%. З них відповідь «точно ні» вибрали 26,3%, «швидше ні» - 16,4% респондентів. Важко відповісти – 8,3%.

Також опитування показало, що більшість жителів міст-мільйонників (78,5%) вважають, що в цих містах існує проблема з бездомними тваринами. З них відповідь «точно так» на це запитання дали 51,8%, «швидше так» - 26,7% опитаних. Не бачать такої проблеми 11,8% жителів великих міст. З них 7,3% відповіли «швидше 4,5ні% - «точно немає» на дане питання. Важко з відповіддю – 9,7% респондентів.

Велика частина опитаних (66,7%) вважає, що бездомні тварини представляють небезпеку для населення міста. З них 42,3% вважали за краще відповісти на запитання «точно так», а 24,4% - «швидше так». Протилежну думку висловили 25,5% опитаних. З них 16,5% вибрали відповідь «швидше ні», а 9,0% - «точно немає». Важко відповісти на це запитання – 7,8% респондентів.

Більшість громадян (62,0%) вважають, що людина, котра вигнала домашню тварину на вулицю, має нести за це адміністративну відповідальність. Вважають, що відповідальність за таку дію повинна бути кримінальною 12,6%, а 13,2% вважають, що потрібна інша форма відповідальності. Не вважають, що людина, котра вигнала домашню тварину, має нести за це якусь відповідальність лише 6,4% опитаних, а 5,8% - важко відповісти на дане питання.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Проблема з бездомними тваринами у великих містах» з 19 по 20 лютого 2011 року. Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1200 респондентів у містах-мільонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів, старше Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.