Прокуратура передала до суду справу заступника голови Пенсійного фонду

Слідчим відділом прокуратури міста Києва направлено до суду кримінальну справу стосовно колишнього заступника голови правління Пенсійного фонду України, який завдав державі понад 6 млн. грн. збитків.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, досудовим слідством встановлено, що він, діючи від імені Пенсійного фонду України, в порушення «Положення про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», уклав договір з ТОВ «Український мейлінговий центр» на доставку персоніфікованих безконвертних іменних повідомлень.

Однак, вказане товариство не мало можливостей забезпечити доставку вищевказаних повідомлень, а виступило посередником, в результаті чого Пенсійному фонду України завдано збитки на суму понад 6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у грудні минулого року порушила кримінальну справу за фактом зловживання колишнім заступником голови Пенсійного фонду службовим становищем, що призвело до нанесення державі понад 6 млн. грн. збитків.

Справу порушено за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).