У Рівному презентували книгу керівника відділу пропаганди ОУН

У Рівненській обласній науковій бібліотеці презентовано книгу «Сталь без іржі» відомого повстанського поета і публіциста, крайового провідника пропаганди Організації українських націоналістів, члена Української Головної визвольної Ради Марка Боєслава (Михайла Дяченка).

Як передає кореспондент УНІАН, видання здійснено Рівненським міським об’єднанням всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка за підтримки Товариства Української Мови ім. Т.Шевченка в США, а ініціатором видання книги став активіст рівненської «Просвіти» Михайло БОРЕЙКО.

До збірки «Сталь без іржі” увійшли вибрані твори автора, вперше зібрані в одній книзі: поезії, оповідання та однойменна драма. Майже усі твори – про боротьбу ОУН та Української повстанської армії за незалежність України, написані переважно у повоєнні роки, коли на теренах Західної України українські партизани та підпільники вели боротьбу з карально-репресивними органами комуністичного режиму.

*** Марко Боєслав (М.Дяченко) народився Івано-Франківщині 1910 р. Перед війною був поетом і публіцистом, друкував свої твори у багатьох українських виданнях, видав три збірки поезій. Під час Другої світової війни і в повоєнні роки керував відділом пропаганди крайового проводу ОУН та УПА. Загинув у бою із загоном НКВС 23 лютого 1952 року. Місце поховання невідоме.