У Києві та ще 5 містах пройшла акція проти закону про забудову

В Києві та 5 великих містах України, зокрема в Харкові, Луганську, Сімферополі, Ужгороді та Маріуполі пройшла акція - перформанс «Закону – вето, містам - майбутнє».

Про це УНІАН повідомили ініціатори акції - Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» та Східноукраїнський центр громадських ініціатив.

Під час акції біля будівель Секретаріату Президента в Києві та обласних державних адміністрацій Харкова, Луганська, Сімферополя, Ужгорода, Миколаєва та Маріуполя громадські активісти зацементували карту України та міст, де відбулась акція. За словами організаторів, це символізувало загрозу майбутніх забудов міста, які відбуватимуться без узгодження із громадськістю. До складу цементного розчину, яким була залита карта, увійшли «корумпованість», «жадібність» та «політична глухота» чиновників Кабміну та депутатів Верховної Ради.

Також активісти зібрали підписи під зверненням до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням накласти повторне вето на прийнятий закон. Це звернення було передане до Секретаріату Президента та до обласних управлінь містобудування та архітектури.

«Цією акцією ми хочемо нагадати громадянам, що якщо Віктор ЯНУКОВИЧ підпише закон, то ні громадські слухання, ні архітектурні та екологічні експертизи не будуть відігравати ніякої ролі. Даний закон вигідний тільки великим забудовникам, тому що тепер вони зможуть вирубувати дерева, встановлювати загородження і навіть рити котловани без узгодження з людьми, з істориками та екологами», - пояснив позицію організаторів прес-секретар Правозахисного центру «Поступ» Ярослав МІНКІН.

«Ухвалення цього закону є цинічним наступом великих містобудівних компаній на права та законні інтереси мільйонів мешканців міст нашої країни. Цим законом у громадян відбирають право навіть висловлювати свою думку щодо майбутніх забудов. Ми сподіваємось, що Президент України накладе повторне вето на закон, а не підтримуватиме жадібність забудовників», - заявив голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир ЩЕРБАЧЕНКО.

Організатори акції нагадують, що Верховна Рада України ухвалила у новій редакції Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" з урахуванням пропозицій Президента України. Цей закон був розроблений урядом з ініціативи Сергія ТІГІПКА та Української будівельної асоціації. Він скасовує громадські слухання проектів будівництв, археологічну та екологічну експертизу забудов, та дозволяє забудовникам без спеціального дозволу зрізати дерева. При цьому закон не передбачає відповідальності забудовників за порушення правил.

Після численних протестів Президент ветував закон, але запропонував парламенту повторно ухвалити його, лише дозволивши людям обговорювати детальні плани територій, які мають бути розроблені.