Україна зацікавлена в новому НПЗ на Чорному морі
07:53, 24 лютого 2011Суспільство
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Азаров запевнив азербайджанського колегу
Україна зацікавлена в будівництві нового нафтопереробного заводу на Чорноморському узбережжі для переробки азербайджанської та каспійської нафти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив учора під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ.
«Зараз уже на рівні експертів опрацьовуються деякі спільні проекти. Зокрема, йдеться про будівництво на Чорноморському узбережжі нового нафтопереробного комплексу з глибокої переробки азербайджанської та каспійської нафти», - сказав М.АЗАРОВ.
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