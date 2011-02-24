Україна зацікавлена в новому НПЗ на Чорному морі

Україна зацікавлена в будівництві нового нафтопереробного заводу на Чорноморському узбережжі для переробки азербайджанської та каспійської нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив учора під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ.

«Зараз уже на рівні експертів опрацьовуються деякі спільні проекти. Зокрема, йдеться про будівництво на Чорноморському узбережжі нового нафтопереробного комплексу з глибокої переробки азербайджанської та каспійської нафти», - сказав М.АЗАРОВ.