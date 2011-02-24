В Одесі чоловік украв зарплату всього заводу

В Одесі через пограбування зловмисником начальника охорони консервного заводу затримано видачу зарплати працівникам підприємства: злочинець вирвав з його рук поліетиленовий пакет з 280 тис. грн. і зник.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області,

За даними міліції, "адміністрація заводу вирішила заощадити на послугах інкасаторів при доставці зарплати з банку на підприємство - обійтися силами заводських охоронців. Проте у момент перенесення грошей з машини до будівлі підприємства на 52-річного начальника охорони було скоєно раптовий напад». Злочинець віком 25-30 років зник на автомобілі темного кольору, який його чекав. Наздогнати автомобіль працівникам заводу не вдалося.

Порушено кримінальну справу, співробітники міліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи злочинця та його затримання.

У ЦГЗ нагадали, що це вже друге викрадення зарплати працівників місцевого підприємства, адміністрація якого не опікувалася надійною доставкою одержаних у банку грошей. Зокрема, 9 лютого поточного року невідомий злочинець схожим чином заволодів 200 тис. грн., що призначалися для виплати співробітникам санаторію «Магнолія». Єдина відмінність у тому, що директор залишив гроші в машині на території санаторію. І у цей момент злодій заволодів ними.

«Недбале ставлення до грошових коштів і призвело до їх розкрадання», - прокоментував зухвалі злочини заступник начальника УМВС України в області Дмитро ФУЧЕДЖІ.