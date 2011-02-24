Даішник поклав у кишеню 35 тисяч гривень штрафів

Київ. 24 лютого. УНІАН. У Луганській області співробітники СБУ спільно з представниками підрозділу внутрішньої безпеки УМВС викрили інспектора ДАІ, який привласнив понад 35 тис. грн. коштів, отриманих в якості штрафів від громадян за порушення Правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом 2009-2010 років старший інспектор дізнання ДАІ одного з районів області пропонував свої «послуги» власникам автомобілів, які не могли пройти техогляд без сплати штрафів за складеними стосовно них адміністративними протоколами про порушення Правил дорожнього руху. Громадяни передавали співробітникові міліції готівку у розмірі штрафів, а він видавав їм квитанції з неправдивими відомостями про те, що кошти нібито внесені на рахунки органів Держказначейства.

Співробітники СБУ і ревізори КРУ встановили, що насправді кошти на рахунки казначейства не перераховувалися, а штрафи за підробними платіжними документами списувалися безпідставно, адже вони не надходили до бюджету, а привласнювалися працівником ДАІ. Протягом двох років він «списав» штрафи понад 40 порушникам Правил дорожнього руху і привласнив понад 35 тисяч гривень.

Стосовно зловмисника СБУ порушила кримінальну справу за ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітника міліції звільнено із органів внутрішніх справ.