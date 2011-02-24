Звільнено чиновника, у якого вкрали всю київську приватизацію за 5 років

Дмитро ПАРФЕНЕНКО призначений начальником Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації. Анатолій ЧУБ, який очолював це управління, звільнений відповідним розпорядженням голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

За його словами, сьогодні Д.ПАРФЕНЕНКО був представлений співробітникам управління.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2010 року начальник Головного управління комунальної власності Київської міськдержадміністрації А.ЧУБ подав заяву про звільнення. А.ЧУБ є депутатом Київради (фракція Блоку Черновецького) і членом постійної комісії з питань власності.

За інформацією прокуратури Києва, 26 березня 2010 року депутат Київради, голова однієї з комісій, звернувся в органи внутрішніх справ з приводу викрадання його автомобіля. У викраденій машині знаходилися документи, що стосуються приватизації об`єктів на території міста в 2006-2010 роках. 31 березня прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості чиновників Головного управління комунальної власності КМДА, з провини яких були загублені документи про приватизацію об`єктів на території столиці за 2006-2010 рр.

8 квітня Печерський райсуд столиці за позовом мерії зупинив виконання всіх слідчих дій у цій кримінальній справі. Пізніше цей же суд скасував постанову про заборону слідчих дій у справі про втрату документів на приватизацію об`єктів у Києві.

19 травня апеляційний суд підтвердив законність порушення справи стосовно чиновників КМДА за втрату приватизаційних документів.

Довідка УНІАН. Д.ПАРФЕНЕНКО працював заступником голови ФДМУ, також був членом Спостережної ради «Нафтогазу».