На вокзалі затримали серійного грабіжника

У Євпаторії на залізничному вокзалі співробітники лінійного відділення міліції Придніпровської залізниці затримали серійного грабіжника-рецидивіста.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків управління МВС на Придніпровській залізниці.

Впродовж січня-лютого 2011 р. зловмисник ввечері під загрозою фізичної розправи грабував жінок. До міліції звернулися 5 потерпілих, які свідчили, що нападник діяв зухвало, відбирав у них коштовності, гроші, мобільні телефони, жіночі сумочки.

На затримання злодія були орієнтовані всі територіальні та транспортний підрозділи євпаторійської міліції. Зі слів потерпілих було виготовлено фоторобот передбачуваного злочинця.

Ним виявився 39-річний, раніше чотири рази засуджений житель Євпаторії.

Останній раз він звільнився з місць ув’язнення восени 2010 р. При особистому огляді у затриманого було вилучено наркотичний засіб «марихуана» та компоненти для виготовлення наркотичних засобів.