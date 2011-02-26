Сьогодні визначиться учасник Євробачення-2011 від України

У суботу, 26 лютого, пройде фінал національного відбору на конкурс «Євробачення».

Український виконавець, який поїде до Німеччини, буде обраний за підсумками змішаного голосування глядачів і журі.

Виступи всіх 19-ти учасників фіналу можна буде побачити під час фінального гала-концерту, який розпочнеться о 20:30 в ефірі телешоу Шустер Live на Першому національному каналі (УТ-1).

Голосування за переможця буде відбуватися таким чином: 45% - голоси журі, 45% - смс-голосування, 10% - голосування на сайті національного відбору.

У фінал конурсу пройшли: Олексій Матіас, Злата Огневич, Міка Ньютон, Джамала, EL Кравчук, Едуард Романюта, Дарина Медова, Віталій Галай, Анастасія Приходько, гурт “Bahroma”, Владислав Левицький, Денис Повалій, Шаніс, група «Перли», Іван Березовський, Тетяна Воржева, Олена Корнєєва, тріо “Zакльопкі”, Міла Нітіч.

О 20:30 розпочнеться смс-голосування, 23:00 лінії будуть закриті. Голосування на сайті припиниться о 20:00.

Конкурс «Євробачення-2011» пройде в німецькому Дюссельдорфі з 10 до 14 травня.

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