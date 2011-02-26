У Запоріжжі вимагали звільнити затриманих у справі про "голову Сталіна"

Активісти Запорізької організації ВО "Свобода" і низки націонал-патріотичних організацій Запоріжжя, Мелітополя і Дніпропетровська – загалом близько десятка осіб - влаштували в суботу в центрі міста марш на підтримку затриманих у справі про пошкодження голови пам'ятника Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції несли національні прапори України, фотографії затриманих за підозрою в пошкодженні пам'ятника Сталіну і скандували гасла: "Свободу політв'язням!" і "Україна - не концтабір!".

У марші на підтримку ув’язнених взяла участь також Ніна АНДРЮЩЕНКО - мати Едуарда АНДРЮЩЕНКА - запорізького студента-історика, затриманого у даній справі на початку січня.

“Цей марш - спроба привернути увагу до ситуації з незаконним утриманням під вартою молодих людей, яким 80% українців потиснули б руки за те, що пошкодили пам'ятник Сталіну", - заявила Н.АНДРЮЩЕНКО, зауваживши, що не розуміє чому її син, "вся причетність якого до справи полягає в тому, що він показав "тризубівцям", де знаходиться пам'ятник, два місяці сидить в СІЗО".