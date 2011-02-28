Підприємцю три роки намагались пришити статтю, якої немає у законах

На Тернопільщині обласна прокуратура і податкова заарештовували і хотіли засудити місцевого підприємця Віталія СОРОКОЛІТА за статтею, якої немає у законодавстві.

Про це йдеться у заяві В.СОРОКОЛІТА на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, копію якої передано УНІАН.

Чоловіка звинувачували в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Як говориться в заяві: “Приводом до порушення кримінальної справи, як вказано у постанові, стало безпосереднє виявлення злочину прокурором у порушенні мною «…вимоги п.п. 5.3.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», яких не існує у законі».

Підприємцю інкримінували злочин, за яким передбачено покарання у вигляді ув’язнення на 10 років. Свою правоту чоловік протягом трьох років доводив у судах різної інстанції.

Як зазначає В.СОРОКОЛІТ, «17 квітня 2008 року мене було незаконно (без винесення постанови про затримання) затримано в присутності малолітнього сина (10 років), якого я в той час відвозив у школу. Протягом більш як 8 годин мене утримували під вартою без надання можливості викликати адвоката і без повідомлення родичів. Мене, всупереч моїй волі, утримували під вартою особи у спеціальній формі з гумовими палицями та наручниками. Слідчий забрав у мене мобільний телефон, ключі від автомобіля та надав наказ про застосування сили у разі, якщо я встану із стільця. Під час вдягання наручників мені було завдано травму зап’ястку лівої руки”, - говориться у заяві В.СОРОКОЛІТА.

Також були проведені обшуки у помешканні підприємця і у помешканнях його родичів.

За час ведення слідства, за словами В.СОРОКОЛІТА, відбувалась фальсифікація порушеної проти нього кримінальної справи, в тому числі, і шляхом підлогу документів, неправдивих висновків експертів і т.д.

Навіть після того, як суд прийняв рішення про те, що підприємець не ухилявся від сплати податків і не порушував законодавства про оподаткування, прокуратура продовжувала судову тяганину, намагаючись довести свої звинувачення.

В.СОРОКОЛІТ також заявляє про порушення його прав під час розгляду справи у Гусятинськомй районному суді Тернопільської області.

21 лютого 2011 року, за ініціативою представника прокуратури, суд звільнив бізнесмена від кримінальної відповідальності. В.СОРОКОЛІТ планує оскаржити це рішення і подав вищевказану заяву про злочин.

“Вони хочуть закрити кримінальну справу без вказування конкретної причини, чому вони це роблять, - пояснює підприємець. - Я хочу домогтися того, щоб було вказано, що кримінальна справа закривається через то, що я не винен, а ті, хто незаконно проводили всю цю справу протягом трьох років, понесли за свої дії відповідальність”.

За інформацією Тернопільського сайту te.20minut.ua, В.СОРОКОЛІТ створив інформаційну систему управління й підписав з іноземною фірмою 10-річну ліцензійну угоду на її використання. Суму угоди - 4 млн. грн. - оформили одним платежем. Чоловік задекларував зароблене та заплатив податки. Проте податкова вирішила, що він сплатив не все, і звинуватила його в ухилянні. Податківці змусили чоловіка заплатити в бюджет ще 1,8 млн. грн. В адмінсуді бізнесмен довів, що нічого не порушував і суд зобов’язав податкову повернути гроші. Прокуратура ж у березні 2008 року порушила проти В.СОРОКОЛІТА кримінальну справу. Під час останнього розгляду чоловіка забрали у реанімацію прямо з зали суду через гіпертонічний криз.

Чергове судове слухання за цією справою відбувалося 21 лютого у Гусятинському суді. На ньому суддя Людмила КОЗЯР оголосила, що «суд постановив: СОРОКОЛІТА Віталія Івановича звільнити від кримінальної відповідальності». Коли суддя пояснювала, чим керувався суд у прийнятті рішення, то сказала, що підсудний звільнений від відповідальності саме згідно з ч.4 ст.212 Кримінального кодексу («Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)», яка визначає, що – особа, яка ухилилася від сплати податків, «звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)».

Дізнавшись, що тепер він не сидітиме 10 років, його не переслідуватимуть і ніхто не має жодних претензій, В.СОРОКОЛІТ не радів. Він повідомив, що оскаржуватиме рішення.

«Мене три роки «ґвалтували». Мене принижували, мене, як злочинця, на очах у сина заковували в наручники. Проводили обшуки у мене, батьків, брата. Злочинцем називали, - каже В.СОРОКОЛІТ. - А зараз сказали, що звільняють від відповідальності, і думають, що все закінчилось. Ні, я цього так не залишу! Я оскаржу це рішення і розгляд справи продовжиться. Має бути вирок або «винен» або «не винен». А те, що сьогодні, - щось посередині. Моєї вини вони не доведуть, бо справа сфабрикована. Я ж свою безневинність зможу відстояти, а це означатиме, що справу відкрили неправомірно. Тоді ж почнеться розслідування дій осіб, причетних до обвинувачення».

В.СОРОКОЛІТ готує оскарження рішення суду та сподівається на продовження слухань. Він чекає, чи відкриє Генеральна прокуратура кримінальну справу проти тих, хто ще вчора його звинувачував.

«Самому цікаво, чим закінчиться таке відверте нехтування законів тими, хто повинен їх обстоювати і якою буде відповідь Генпрокуратури», - зауважив підприємець.